Un'altra strada chiusa a Rialto: stop alla circolazione in località Barca e sulla SP17

È senza dubbio il territorio del Comune di Rialto il più martoriato dai danni legati al maltempo.

Questa sera, intorno alle 20.30, è stata chiusa per una frana la strada in località Barca, nel tratto compreso tra la cava ed il bivio di via Cheirano, come si legge sulla pagina Facebook del Comune.

Chiusa anche la provinciale 17 nel tratto compreso tra Cà del Moi e bivio Alpe, causa cedimento dell'intera carreggiata.

Paura anche per il Pora, che con le forti piogge ha acquisito una considerevole velocità, tuttavia senza esondare.