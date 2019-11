Via Aurelia chiusa tra Bergeggi e Porto Vado. Lo annuncia con una nota la Provincia di Savona.

"Si comunica che a seguito di sopralluogo e confronto con Anas la strada Aurelia, nel tratto compreso tra Bergeggi e Porto Vado, resterà chiusa per tutto il tempo necessario a mettere in sicurezza il versante, in particolar modo una parete che desta particolare preoccupazione.

Seguiranno aggiornamenti.

Per i prossimi giorni sarà necessario percorrere la strada di scorrimento (gallerie)".