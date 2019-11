Albisola Superiore, crollata la strada in via della Rovere (FOTO e VIDEO)

Albisola Superiore inizia a fare i conti dei danni e dopo la paura creata dal rio Basco e dal torrente Sansobbia e la difficile condizione in cui versa Ellera, anche il centro deve far fronte ad alcune problematiche.

Tra le più importanti si può riscontrare il crollo della strada in via della Rovere e via Casarino tra Villa Gavotti e il centro di raccolta. A preoccupare anche un muro che separa il Sansobbia nel quale si è formata una crepa sulla strada.

Chiuso al momento tutto il tratto stradale, vietato l'accesso da largo Nicolò Gavotti.