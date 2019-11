Chiusura A26, Battelli: "Danno incalcolabile. La Liguria sta vivendo un incubo"

"L’Autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone da un'ora è chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel suo accesso da Genova. La decisione, senza precedenti, che arriva dopo l'inchiesta sui falsi report di sicurezza, e dopo il crollo di ieri, è stata presa da Autostrade ma di fatto è stata intimata dalla procura di Genova a causa delle condizioni pessime in cui si trovano due viadotti: il Pecetti e il Fado. Ancora una prova dell'inefficienza del concessionario. La chiusura servirà a effettuare i controlli sui due ponti" commenta in una nota il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.

"Dopo il Morandi, dopo il crollo del viadotto Madonna del Monte (travolto da una frana) non si può rischiare: la sicurezza prima di tutto quindi, se ci sono dei pericoli, è bene non correrli. Inutile dire, però, che questo ennesimo colpo di scena, che arriva dopo giorni di forte stress per tutto il territorio, provoca danni incalcolabili per la Liguria. La viabilità è davvero al collasso. Qualcuno, prima o poi, dovrà rispondere di tutto questo".

