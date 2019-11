“Il mediano di Mauthausen”, venerdì a Cisano la presentazione del volume su Vittorio Staccione

Storia e calcio rappresentano “la sfida“ d’esordio di ViviAMO Cisano la nuova associazione culturale nata dall’idea di un gruppo di amici accomunati da passione e voglia di contribuire a realizzare nel centro della Val Neva eventi e manifestazioni.

Venerdì 29 alle ore 21 in Sala Gollo, ViviAMO Cisano si presenta alla cittadinanza ed in collaborazione con ACSE comitato provinciale di Savona organizza la presentazione del libro “Il mediano di Mauthausen” (Francesco Veltri, Diarkos Edizioni).

Il volume narra le vicende umane e sportive di Vittorio Staccione campione di Italia con il Torino nel 1926-1927 e giocatore anche di Fiorentina, Cremonese e Cosenza.

Appese le scarpette al chiodo, Vittorio Staccione entra in fabbrica come operaio alla Fiat e pagherà con la propria vita la sua ostinata opposizione al regime di Mussolini finendo i suoi giorni prigioniero a Mautahusen, matricola 59170.

Il giornalista Diego David dialogherà con Federico Molinario, pronipote del protagonista, che racconterà episodi diretti che hanno dato vita al libro.

Durante la serata saranno proiettate fonti e documenti dell’ epoca e lette alcune pagine del libro che sarà possibile acquistare.

“L’ appuntamento di domani in Sala Gollo con inizio alle ore 21.00 a cui invitiamo tutti i nostri concittadini - commenta Dado Damir Alic fra gli organizzatori - e’ anche l’ occasione per far conoscere ViviAMO Cisano l'associazione che, aperta a chiunque abbia piacere e voglia di collaborare, ha l’obiettivo di organizzare eventi e manifestazioni per contribuire a rendere il nostro paese sempre più interessante ed attrattivo per residenti e turisti anche dal punto di vista culturale.

Ritenendo importante la collaborazione e la sinergia con le diverse realtà già attive sul territorio, pensiamo che insieme si possa fare meglio”.