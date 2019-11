Ad Albenga arriva il Natale in anticipo: da questa sera luminarie accese in tutta la città

Tutto pronto per accendere il Natale ad Albenga. Questa sera, anticipando di qualche giorno le tempistiche (l’accensione era prevista per il prossimo 1 dicembre), verranno accese le luminarie natalizie in tutta la città.

Ricordiamo che le proiezioni architetturali partiranno, invece, il prossimo 8 dicembre e che nella stessa giornata si accenderanno le luminarie sull’albero di Natale posizionato questa mattina in Piazza San Michele.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Abbiamo deciso di accendere le luminari con l’avvio del Festival Su La Testa essendo una manifestazione importante per la città e per fare in modo che l’atmosfera natalizia possa pervadere Albenga già a partire da questo weekend e in occasione del Black Friday. Un ringraziamento va alla ditta che si è occupata del posizionamento delle luminarie per il lavoro svolto”.

Il consigliere delegato alla pubblica illuminazione Raiko Radiuk: “Siamo riusciti ad anticipare le tempistiche previste e, già da questa sera, Albenga entrerà a pieno nel clima natalizio. Credo che questo, oltre ad abbellire ancora di più la nostra città, possa favorire l’afflusso di persone e il turismo. Nonostante i gravi danni creati dal maltempo in particolare alle vie di comunicazione (strade, autostrade), non ci si deve arrendere e, specie in un momento tanto difficile è importante anche fare capire quanto è bella la nostra terra e quanto il Ponente Ligure sia ricco di eventi ed iniziative da non perdere.

L’8 dicembre partiranno, inoltre, le proiezioni architetturali. È la prima volta che si realizza una cosa simile nella nostra città. Siamo certi che in tanti rimarranno a bocca aperta guardando i nostri monumenti e gli edifici del Centro Storico con occhi del tutto nuovi. Con l’occasione vorrei ringraziare anche i commercianti e gli imprenditori che hanno partecipato all’iniziativa e si sono fatti sponsor delle proiezioni”.