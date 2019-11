Maltempo, Battelli: "Attenzione su Varazze e altri comuni non calerà"

"In Liguria continua l'emergenza, la situazione di alcuni comuni è davvero disastrosa, prossima al collasso e, purtroppo, continua a piovere. Ho visto il video aggiornamento di Alessandro Bozzano, il sindaco del mio comune, Varazze, uno dei più colpiti dall'ultima ondata di maltempo e io stesso ho potuto constatare con i miei occhi lo stato in cui versano le nostre strade, travolte dalle frane, e i danni arrecati alle case, ai campi, ai negozi, alle imprese" commenta il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.

"Posso garantire che l'attenzione delle istituzioni non calerà e che Governo e Parlamento sono al lavoro da un lato per l'estensione dello stato di emergenza e, dall'altro, per reperire risorse che permettano ai nostri territori di tornare quanto prima alla normalità. Lo dobbiamo ai cittadini liguri che stanno pagando un prezzo altissimo" conclude il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.