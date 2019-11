Tovo San Giacomo, in funzione il bypass idrico per ricevere l'acqua dai pozzi di Pietra Ligure

"Da pochi minuti l'acquedotto di Tovo San Giacomo riceve anche l'acqua dai pozzi di Pietra Ligure". Così il sindaco tovese Alessandro Oddo dopo l'installazione di un bypass idrico resosi necessario a causa dei disagi all'erogazione dell'acqua in varie zone del paese provocati dal maltempo dei giorni scorsi.

"Questi lavori servono a sostenere la pressione nelle tubature ed a fornire maggiore quantità di acqua potabile per tamponare la fase di emergenza che il nostro sistema acquedottistico sta attraversando dopo la rottura della condotta del Rué - ha proseguito Oddo - Ricordo sempre che finché questa non sarà riparata, il sistema non sarà mai in totale equilibrio. Desidero ringraziare di cuore gli operai ed i tecnici di Servizi Ambientali SpA che dall'inizio del'emergenza stanno lavorando sull'acquedotto ed hanno realizzato questo bypass in meno di 2 giorni".

"La prossima tappa sarà ricercare e riparare il guasto lungo la condotta, che potrà avvenire non appena le condizioni del Maremola consentiranno l'accesso all'area" ha infine concluso il primo cittadino di Tovo San Giacomo.