TPL Linea, modifiche al servizio in vigore da venerdì 29 novembre a seguito riapertura A6

TPL Linea avvisa la spettabile clientela che in data 29 novembre, dal momento della riapertura dell'Autostrada A6, verrà riattivato il servizio sulle linee 58 - 60 - 61 Savona - Carcare - Cairo - Millesimo. Gli autobus in servizio effettueranno il transito in autostrada nella tratta Altare - Savona.

