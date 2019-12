Finale, tir spagnolo bloccato lungo la SP 27 per Orco Feglino: l'intervento dei soccorsi risolve la situazione

Un tir spagnolo bloccato lungo la SP 27, poco dopo il casello autostradale di Feglino in direzione Finalborgo: è questa la situazione, tuttora in corso, che i vigili del fuoco e la polizia stradale con l'ausilio dei volontari dell'AIB di Orco Feglino stanno affrontando in questi minuti.

Il camion era appena uscito dalla A10 (nonostante il divieto d'uscita per i mezzi pesanti) quando si è trovato incastrato all'altezza del cantiere avviato nei giorni scorsi per mettere in sicurezza il versante da tempo pericolante. L'intervento dei soccorsi ha permesso di liberare il tir, che però a questo punto si è trovato a vivere una fase di stallo: tornando indietro troverebbe chiusa l'entrata del casello autostradale (un altro dei provvedimenti di questi giorni) mentre proseguendo finirebbe per bloccarsi alla fine della SP 27, a Finalborgo all'incrocio tra via Cavassola e via Fiume, punto non nuovo a situazioni del genere.

Con alcune manovre e dopo qualche ora di lavoro il mezzo è stato fatto ritornare allo svincolo di Feglino per riprendere, seppur contromano, l'autostrada e proseguire il suo percorso.