Loano, Gianni Siccardi lascia il consiglio comunale. Lo reazione di "LoaNoi": "La cosa ci rammarica e ci lascia perplessi"

Gianni Siccardi, capogruppo di minoranza della lista Pd "Da sempre per Loano", ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio comunale loanese. Una notizia improvvisa, accolta così dall'altra lista di minoranza, la lista Civica "LoaNoi":

"Abbiamo appreso questa mattina delle dimissioni di Gianni Siccardi - fanno sapere da "LoaNoi" - La cosa ci rammarica e ci lascia perplessi. Ci rammarica perché perdiamo - all' interno della coalizione di minoranza - un punto di riferimento importante, nei confronti del quale nutriamo immensa stima per la grande preparazione e l'immenso bagaglio culturale, l'onestà intellettuale e l'umiltà e disponibilità nel mettersi al servizio degli altri. Ci lascia perplessi per le modalità che hanno portato l'amico Gianni Siccardi a questa grave decisione. Per il momento esprimiamo solidarietà e vicinanza a Gianni Siccardi per i gravi attacchi 'esterni' e strumentali ricevuti e che hanno coinvolto anche la nostra lista civica".