Polizia stradale Savona, Silp Cgil: "In arrivo i rinforzi richiesti"

"Il sistema sembra dare i primi segni di vita. Un altro tassello a breve andrà in porto e sarà un grande successo, non solo del sindacato, ma di tutte le istituzioni che hanno saputo cogliere le nostre richieste a tutela dei poliziotti e dei cittadini. Nei prossimi giorni, arriveranno i rinforzi che abbiamo richiesto" commenta il segretario provinciale Silp Cgil Luigi Sanguinetti.

"Operatori di polizia che giungeranno da altre città per garantire che i servizi necessari a fronteggiare l’emergenza possano essere davvero svolti al meglio. La sezione della polizia stradale di Savona potrà finalmente contare su un numero maggiore di poliziotti ed auspichiamo anche una migliore modulazione dei servizi, con pattuglie dedicate a svolgere la loro attività sulle strade senza essere distolte per servizi secondari e superficiali che non fanno che ripercuotersi sull’utenza".

"In ultimo un grazie lo rivolgiamo a tutti i poliziotti che fino ad oggi, con grande sacrificio, hanno permesso risultati eccellenti, riconosciuti da tutti. Ora, finalmente, potranno tirare un sospiro di sollievo e tutti noi sperare che non sia solo uno spot elettorale ma che duri davvero almeno fino alla cessata emergenza - conclude - Il Silp Ggil sarà sempre dalla vostra parte".