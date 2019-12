Albenga, conferito incarico dirigenziale all'ingegnere Chiara Vacca

È stato conferito l’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1° del TUEL all’ing. Chiara Vacca che subentra all’ing. Lauretti.

L’incarico verrà attribuito a decorrere dalla stipula del contratto che è fissata per il giorno 30 dicembre 2019 e avrà durata pari al mandato del sindaco.

Nell’augurarle buon lavoro il sindaco Riccardo Tomats afferma: “L’Ing. Vacca è una dirigente giovane che ha lavorato molto bene in tutti i comuni nei quali ha prestato la sua opera. È stata scelta tra un gruppo di candidati tutti di altissimo livello e proprio per questo la scelta non è stata facile. Alla fine la scelta è caduta su di lei per il suo curriculum e la sua esperienza”.