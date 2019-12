Savona, il Natale si accende in piazza Sisto ma senza countdown

Questa volta, come l'anno scorso, l'albero di Natale di Piazza Sisto si è acceso, nessun blackout come nel 2017, solo che non alla fine del countdown del sindaco Caprioglio con i bambini, ma all'improvviso, inaspettato.

Era pronto il classico conto alla rovescia ma qualcosa è andato storto, con l'accensione che è arrivata senza preavviso tra lo stupore dei presenti.

L'albero di Natale quest'anno è stato donato da Costa Crociere e nella centrale piazza savonese l'accensione è stata accompagnata dalla Forzano Street Band.

Attenta alle tematiche dell’ecosostenibilità, la compagnia di navigazione genovese, ha noleggiato da un’azienda del settore l’albero che è stato trapiantato.

Nel pomeriggio è stato anche benedetto dal Vescovo emerito Mons. Vittorio Lupi il presepe presente nell'atrio del palazzo comunale realizzato con le tradizionali statuine messe a disposizione dalla Casa Madre dell'Istituto Rossello di Savona.