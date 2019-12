Varazze, tubo di metallo crolla dal viadotto dell'A10. Battelli: "Episodio gravissimo" (VIDEO)

"I cittadini di Varazze mi segnalano un episodio gravissimo: questa mattina un tubo di metallo è caduto dal viadotto Teiro a Varazze. Parliamo dell'autostrada A10 in direzione Genova, gestito dal concessionario Aspi. Mi sono attivato immediatamente per segnalare l'accaduto al governo e continuerò a seguire la vicenda perché, per l'ennesima volta, dobbiamo fare i conti un caso di manutenzione inesistente. E non è la prima volta che i cittadini fanno segnalazioni relative allo stato di questo viadotto. Per puro caso nessuna persona è rimasta coinvolta altrimenti saremmo qui a commentare una tragedia". Lo scrive, sui suoi canali social, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.