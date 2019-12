Distrutte decorazioni natalizie nel centro di Carcare, sindaco De Vecchi: "Indagini avviate, non escludiamo applicazione del Daspo" (FOTO)

Durante la notte sono andate distrutte alcune decorazioni natalizie nel centro di Carcare in via Garibaldi. E l'indignazione e rabbia sulla pagina Facebook "Carcare da vivere-Centro commerciale naturale" si fa sentire.

"Quest'anno noi commercianti di tasca nostra abbiamo voluto rendere Carcare ancora più bella ma forse questa cosa a qualcuno ha dato fastidio. Non so che gusto ci trovino so soltanto che le telecamere li vedranno in faccia. Giovani, ragazzi, adulti e chi se ne frega della età anagrafica. Stupidi sono e stupidi rimangono" scrivono con un post sul noto social.

"La polizia locale sta facendo un'indagine, effettuando sopralluoghi presso le attività produttive per raccogliere tutti i dati, tutti gli elementi per guardare le telecamere e effettuare controlli incrociati - spiega il sindaco Christian De Vecchi - si tratta di danneggiamenti successivi all'entrata in vigore del regolamento comunale che prevede il Daspo, chissà che possa essere la prima occasione di passare dalla teoria alla pratica andandolo a applicare".