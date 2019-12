Albenga, nuovo attacco di Roberto Tomatis contro il sindaco: "Palazzo Oddo al freddo, vuole 'conservare' la maggioranza"

"Un’amministrazione che dice di credere nella Cultura, al punto che il sindaco Riccardo Tomatis ha tenuto per sé questa importante delega, dovrebbe garantire, sia al personale che ai fruitori di Palazzo Oddo, un ambiente accogliente in ogni stagione".

Non le manda a dire nuovamente il consigliere comunale della Lega Roberto Tomatis nei confronti del sindaco Riccardo Tomatis.

“Credo fortemente nel ruolo della cultura e della valorizzazione dell’enorme patrimonio storico, architettonico ed artistico per lo sviluppo, anche economico, di Albenga. Palazzo Oddo, negli ultimi anni, è diventato il simbolo delle iniziative culturali della città, grazie alla biblioteca ed alle sale che ospitano Magiche Trasparenze, esposizioni, conferenze, concerti ma anche tante Associazioni che costituiscono il tessuto aggregativo della nostra Città".

"E invece niente, praticamente metà della sale dell’antico collegio e tutto il quarto piano sono completamente al freddo, con il personale - sia della Fondazione che della Biblioteca - costretto a lavorare con i piumini, mentre chi ascolta una conferenza, assiste ad un concerto o visita una mostra (compresa quella molto bella di Roberta Camilloni, che si inaugura oggi) deve farlo imbacuccato come fosse al Polo Nord" continua Roberto Tomatis.

"Ora, questa amministrazione, neppure capace di garantire 20 gradi a Palazzo Oddo, vorrebbe addirittura cambiare lo status della Fondazione Oddo, che gestisce in autonomia gli eventi culturali, in società a partecipazione comunale, per quali fini è facile immaginare. Mi viene il dubbio che il sindaco Tomatis, forte del fatto che il freddo conserva, pensi così di conservare la sua raffazzonata maggioranza, tenendo appunto Palazzo Oddo al gelo (ma altrettanto, d'estate, al caldo torrido, nonostante la presenza di un impianto di condizionamento imponente ma mai entrato in funzione...). Caro Riccardo, non funziona così, una amministrazione si conserva se fa le cose, compreso riscaldare Palazzo Oddo” conclude l'esponente della Lega in consiglio comunale.