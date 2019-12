Inaugurazione APM Terminal, il sindaco di Bergeggi Arboscello: "Noi e Vado mai così vicini come unità di intenti""

"L'inaugurazione del nuovo terminal rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio che si sta traducendo e si tradurrà in sviluppo economico e occupazione, non solo per la provincia ma per tutta la regione".

Lo afferma il sindaco di Bergeggi, Roberto Arboscello, poche ore dopo il vernissage di questa mattina presso la piattaforma Maersk a Porto Vado: "L'auspicio è quello di esserci lasciati alle spalle quella fase di decrescita e desertificazione industriale dei nostri territori, con l'inizio di un nuovo percorso in grado di generare sviluppo per i nostri territori".