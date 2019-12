Savona, l'Enpa presente alla fiera di Santa Lucia con uno stand tra via Paleocapa angolo corso Italia

Santa Lucia, la tradizionale fiera che si tiene domani a Savona, tra banchetti di salumi, porchette ed oggetti e vestiti in pelle animale, avrà anche una pacifica componente a sfondo animalista ad opera dei volontari della Protezione Animali, che allestiranno uno stand a favore degli animali tra via Paleocapa angolo corso Italia.

"Saranno disponibili diversi gadget, ad offerta libera minima, come portachiavi a forma di zampa, graziose statuine di gatti e magliette e braccialetti a marchio Enpa; ma si potrà anche avere un colorito e funzionale calendario 2020 (versione da muro o da tavolo) con belle foto di cani e gatti; e tutto con la garanzia esclusiva che l’incasso sarà direttamente utilizzato per pagare i veterinari, le cure, i medicinali ed il cibo per i moltissimi animali bisognosi che Enpa, associazione di volontariato privata e con nessun aiuto dallo stato, soccorre ogni giorno - spiegano dall'Enpa - Veniteci a trovare, gli animali vi ringrazieranno".