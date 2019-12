Savona, intervento di riqualificazione di Piazza Mameli: ruspa al lavoro (FOTO)

Prendono il via i lavori di sistemazione di tutta l'area dei due attraversamenti pedonali in piazza Mameli a Savona.

Da quest'oggi la ruspa è al lavoro nella zona della centrale piazza savonese dal lato della Torretta per la messa in sicurezza visto che è ceduto il travertino che conteneva il porfido.

"I lavori saranno effettuati a scaglioni per non creare disagi alla circolazione veicolare - spiega l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi - si tratta di un intervento atteso da tempo e un impegno che ci eravamo presi prima dell'estate per sistemare la piazza più importante della città".