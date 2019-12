A10, tamponamento tra Albenga e Andora: mobilitati vigili del fuoco e sanitari

Incidente stradale questa mattina lungo l'autostrada A10. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 7.15 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, si è trattato di un tamponamento tra veicoli, pare due mezzi pesanti, nel tratto compreso tra Albenga e Andora in direzione del confine di Stato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Albenga e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. L'intervento è ancora in atto. Una persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.