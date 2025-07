Millesimo, 91enne investe due giovani in moto e si allontana senza prestare soccorso: denunciato

È stato identificato e denunciato nei giorni scorsi dai carabinieri della Stazione di Millesimo l’automobilista responsabile di un incidente stradale avvenuto il 14 giugno scorso all’intersezione tra via del Portiolo e via dei Partigiani, nel centro del paese.

Si tratta di un uomo di 91 anni, residente in Val Bormida, che – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – alla guida della propria autovettura non avrebbe rispettato la precedenza, andando a urtare un motociclo con a bordo due giovani.

A seguito dell’urto, le due persone a bordo della moto sono state trasportate in ospedale con prognosi rispettivamente di 25 e 10 giorni. L’automobilista, invece, si sarebbe allontanato senza fermarsi e senza prestare soccorso, lasciando i feriti sul posto.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita con precisione grazie alle dichiarazioni rese dalle vittime e da alcuni testimoni presenti sul luogo del sinistro. Convocato in caserma per chiarimenti, l’anziano ha infine ammesso le proprie responsabilità.

Per lui è scattata la denuncia per lesioni colpose, omissione di soccorso e fuga in caso di incidente con danni alle persone, ai sensi degli articoli 590 del Codice Penale e 189, commi 1, 6 e 7 del Codice della Strada. La patente di guida gli è stata ritirata e, considerata l’età avanzata, appare improbabile che possa tornare a conseguirla.