Guida in stato di ebbrezza: 2 denunce e altrettante sanzioni in pochi giorni in Val Bormida

Due denunce e altrettante sanzioni per guida in stato di ebbrezza oltre, in uno dei primi due casi, alla denuncia per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

Questo il bilancio dei carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte intervenuti in più occasioni, tra il 6 e l'11 luglio, in Alta Valle per contrastare gravi violazioni al Codice della Strada, con due interventi in particolare degni di nota.

Il primo intervento risale al pomeriggio di sabato 6 luglio, quando una pattuglia della Stazione di Altare è intervenuta presso la stazione ferroviaria di San Giuseppe di Cairo per la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione alcolica che infastidiva i passanti. L’uomo, un 43enne della zona, dopo essere stato identificato, è stato sorpreso poco dopo alla guida della propria Alfa Romeo Giulietta lungo la SP 28bis. Fermato nei pressi di un distributore, ha rifiutato ripetutamente di sottoporsi all’alcoltest. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, oltre al sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Il secondo episodio è avvenuto la sera del 10 luglio a Cairo Montenotte. Un 47enne, anch’egli residente in zona, ha urtato tre auto in sosta su via pubblica e si è allontanato senza fermarsi. Fermato poco dopo da un agente della polizia penitenziaria libero dal servizio, è stato sottoposto ad accertamenti etilometrici dai Carabinieri, che hanno rilevato un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.

Il secondo episodio è avvenuto la sera del 10 luglio a Cairo Montenotte. Un 47enne, anch’egli residente in zona, ha urtato tre auto in sosta su via pubblica e si è allontanato senza fermarsi. Fermato poco dopo da un agente della polizia penitenziaria libero dal servizio, è stato sottoposto ad accertamenti etilometrici dai Carabinieri, che hanno rilevato un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.