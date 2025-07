Quiliano, danneggiamenti e furti ai garage in località Massapè

I ladri colpiscono nei garage di Quiliano.

Nella notte tra mercoledì e giovedì avrebbero forzato le porte in località Massapè.

"Una vicina ha sentito dei rumori intorno alle 22 e ha pensato che qualcuno avesse problemi con l'apertura e la chiusura - spiega il proprietario di uno dei garage - Mi hanno creato un danno materiale perché ora la porta si chiude male, all'interno non c'era quasi niente da portare via se non mobili antichi, zainetti, ma niente di valore".

"Purtroppo ogni estate succede questo, con soprattutto alcune biciclette di valore che sono state trafugate" ha continuato.

Non è da escludere una denuncia ai carabinieri contro ignoti.