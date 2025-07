Albisola, vandali rompono il vaso di una pizzeria. Il titolare: "Stanchi di subire danni economici e stress a causa dei soliti noti"

"La discoteca Golden Beach - Albisola, che dovrebbe essere un luogo di divertimento e svago, è stata sanzionata con una chiusura forzata di 10 giorni. Ma è ingiusto. La discoteca ha fatto la sua parte, con una sicurezza privata sia all'interno che all'esterno del locale, e non può essere ritenuta responsabile per gli atti di vandalismo commessi da persone esterne al locale" prosegue.

La soluzione è semplice: più agenti per un controllo capillare del territorio. Non è giusto che si debba scegliere tra lavoro e sicurezza".

La settimana scorsa era stata disposta dal sindaco Maurizio Garbarini con un'ordinanza la chiusura alla mezzanotte per tre giorni di un attività sempre delle stessa via.

La scelta è stata presa dopo la richiesta lo scorso 2 luglio del Comandante della Stazione dei Carabinieri di valutare la riduzione di orario dell'attività di vendita, in quanto nella loro relazione emerge che il consueto stazionamento di gruppi di giovani davanti all'esercizio in orario serale notturno, rappresenta problematiche di ordine e di sicurezza pubblica.

Nella notte dello scorso 12 giugno era stato effettuato dalle forze dell'ordine un intervento per sedare dissidi e risse vicino all’esercizio pubblico con il deferimento alla Procura della Repubblica di Savona per stato di ubriachezza e oltraggio a pubblico ufficiale con grida oltraggiose nei confronti dei Carabinieri intervenuti.

L'1 luglio invece sono state registrate segnalazioni da parte sia di cittadini residenti che commercianti di via IV Novembre per la situazione ormai insostenibile causata dai frequentatori ed avventori dell'attività, che in orario notturno, rappresentano un punto di tappa da parte dei giovani che, dopo la movida serale, si fermano nella via per consumare generi alimentari prima del rientro a casa, con conseguenti fenomeni di schiamazzi e di ordine pubblico, evidenziati dagli esposti dei residenti e cittadini depositati sia alla Polizia Locale che ai Carabinieri.