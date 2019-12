Valleggia, gheppio investito da auto soccorso dall'Enpa

Un gheppio ferito è stato recuperato dai volontari della Protezione Animali in una via di Valleggia, quartiere tra Vado Ligure e Quiliano, probabilmente investito da un’auto durante un rocambolesco volo per catturare una preda; sono subito iniziati gli accertamenti e le cure per tentare di salvarlo e restituirlo al suo ambiente se ed appena guarirà.

Si tratta del falco più comune dei nostri cieli, molto adattabile e sempre più presente nei luoghi abitati, dove utilizza vecchi nidi di altri uccelli o crepe e cornicioni di edifici e caccia ogni tipo di animale presente, quali colombi, passeri, storni, lucertole, topi, serpenti ed insetti.