Accusati di minacce e sequestro in auto di un parente: padre e due figli patteggiano

Erano finiti in carcere ad Imperia lo scorso fine maggio con le accuse di tentata estorsione e sequestro di persona, trasferiti a giugno ai domiciliari e a settembre erano tornati liberi.

Ieri, Biagio (61 anni), Diego (37 anni) e Massimiliano (32 anni) Turco, padre e due figli, davanti al Gip Fiorenza Giorgi hanno patteggiato a un anno e otto mesi con la sospensione condizionale della pena. E' stata così definita la vicenda in Tribunale a Savona per i 3 uomini difesi dagli avvocati Paolo Lavagnino, Alain Barbera, Antonio Nocito, Andrea Andrei e Vincenzo Scolastico.

Gli imprenditori ingauni, secondo la ricostruzione della Procura, avevano avuto una situazione di contrasto nei confronti di Battista Turco, fratello e zio dei tre parenti coinvolti. Tra i due fratelli la tensione era sfociata a causa di una questione di tipo economico associata alla gestione dell'azienda di famiglia poi sfociata in due cause civili (una conclusa a favore di Battista Turco e l'altra pendente al Tribunale di Cuneo).

Cercando di risolvere la controversia, il 22 maggio scorso, Biagio Turco e i due figli si sarebbero presentati sotto la casa del fratello/zio e mentre stava uscendo dal portone lo avrebbero costretto a salire sulla loro auto. Portato verso la loro dimora, avrebbero cercato, questa la contestazione degli inquirenti, di concludere un accordo economico, sfavorevole però per Battista Turco.

Cercando di convincerlo, Biagio, Diego e Massimiliano Turco non hanno esitato nel trattenerlo sul mezzo contro la sua volontà. Dopo circa un'ora Battista era riuscito a mettersi in contatto con una nipote per poi allertare i carabinieri.

Ieri davanti al giudice per le indagini preliminari gli avvocati sono riusciti ad ottenere la derubricazione del reato di tentata estorsione, è rimasto solo il sequestro di persona in quanto viene contestata una minima privazione della libertà personale. E' decaduto il divieto di avvicinamento che fino ad ieri era l'unica misura rimasta. Battista Turco aveva tentato di costituirsi parte civile, tra l'opposizione dei legali della difesa, ed è stata dichiarata inammissibile da parte della Procura.

"Si rende giustizia e viene ripristinata l'immagine di una famiglia che ha agito in un clima di esasperazione ma non per estorcere qualcosa allo zio e al fratello" spiega l'avvocato Paolo Lavagnino.