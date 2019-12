Si avvia alla conclusione "Vedere una storia": un progetto realizzato dall'Istituto "Patetta" di Cairo per le primarie di Millesimo e Cosseria

Il progetto, realizzato all'interno del programma “Il cinema per la scuola” con il finanziamento dei Ministeri dell'Istruzione e dei Beni Culturali, ha visto la scuola cairese organizzare proiezioni cinematografiche, laboratori di fotografia e di animazione cromatica, corsi di realizzazione e montaggio video e molte altre iniziative destinate, oltre che oltre che ai propri studenti, agli allievi degli altri istituti, ai docenti e alla cittadinanza. Uno sforzo – realizzato da studenti e professori ben al di là del consueto orario scolastico – che può dirsi pienamente riuscito.

“Vedere una storia”, l'originale serie di laboratori organizzati dall'Istituto di Istruzione “Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte per gli alunni delle scuole primarie di Millesimo e Cosseria, si avvia alla conclusione.

Il progetto conferma l'Istituto “Patetta” come una realtà culturale caratterizzata da una didattica inclusiva in costante riferimento con il territorio ed il mondo del lavoro come strumento di contrasto alla dispersione scolastica e all'esclusione sociale.