Albenga, torna il campo solare: tariffe uguali al 2015

L'Amministrazione reintroduce il campo solare ad Albenga e lo fa a tariffe invariate rispetto a quelle del 2015. Afferma l'assessore Simona Vespo: "Sono felice che siamo riusciti a reintrodurre il campo solare. Voglio ringraziare l'assessore Silvia Pelosi e gli uffici per aver lavorato duramente ed essere riusciti a portare avanti questo progetto".

"Anche quando abbiamo dovuto fare dei tagli durante l'Amministrazione Cangiano, non lo abbiamo mai fatto a cuor leggero. Purtroppo avevamo dovuto sospendere il campo solare, ma non abbiamo mai lasciato sole le famiglie, specie quelle più in difficoltà. I servizi sociali ci sono sempre stati attraverso il lavoro di educatori e l'assistenza. Inoltre, vorrei sottolineare che non abbiamo mai aumentato il costo dei servizi essenziali alla persona".

"In relazione alla tariffa del campo solare voglio sottolineare che questa è la stessa che era in vigore nel 2015, non l'abbiamo quindi aumentata - conclude - Grazie alla collaborazione di tutti, degli uffici, degli operatori e degli amministratori sono certa che riusciremo a fare un campo solare ricco di attività per i nostri bambini".