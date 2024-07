In spiaggia per ripristinare una parte di litorale libero, l'intervento della Polizia locale diventa un salvataggio

Doveva essere un intervento per ripristinare una porzione di spiaggia libera di 35 metri lineari, ma alla fine quello degli agenti del comando di Polizia Locale di Albenga nei pressi dell'arenile vicino al camping Roma si è trasformato in un intervento di salvataggio.

E' accaduto stamani (mercoledì 24 luglio, ndr) quando gli agenti, intenti nell'attività di polizia, hanno notato l'emergenza in corso in mare, dove un uomo classe '49 stava per annegare a causa di un malore. Gli operatori della locale ingauna sono immediatamente andati in supporto a un bagnino per il soccorso di persona e, insieme, lo hanno salvato e riportato a riva.