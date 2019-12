Albisola, chiusa nuovamente causa frana la SP 2 in località Ellera (FOTO e VIDEO)

A causa di un altro smottamento, la strada provinciale 2 è stata nuovamente chiusa al traffico. La frana si è verificata al chilometro 6, sempre nella frazione di Ellera, comune di Albisola Superiore. Nello stesso punto di questa mattina, dove la strada era stata prima chiusa e poi riaperta.

"L'acqua di questa notte non ha aiutato - spiega il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini - Oramai il terreno fatica a reggere. Stamattina abbiamo fatto intervenire subito l'impresa. La strada era stata riaperta al traffico veicolare. Nell'ultima ora però, è crollato ulteriore materiale e quindi in via precauzionale, abbiamo deciso di chiudere la strada. Domani mattina sono previsti gli accertamenti del caso".

Sempre a causa del maltempo, la situazione resta complicata anche nella frazione di Ellera. Spiega il primo cittadino : "Ieri ho fatto un ulteriore sopralluogo sulle frane. In località Brigna Cerisola ha ceduto completamente la strada. Purtroppo, i tempi prefissati per il ripristino della viabilità, non potranno essere rispettati".