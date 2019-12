Milleproroghe, Rixi (Lega): "Governo spaccato su concessioni autostradali"

“Il governo, in consiglio dei ministri, si spacca sulle concessioni autostradali: si prospettano profili di incostituzionalità sull’art.33 del Milleproroghe con conseguenze enormi sulla manutenzione delle autostrade, investimenti su nuove infrastrutture, Gronda in primis, e sicurezza degli automobilisti, a partire dalla realizzazione delle terze corsie e dalla messa a norma delle gallerie". Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Trasporti Edoardo Rixi.

"Per non parlare delle migliaia di posti di lavoro a rischio e al collasso di Anas, che, oggi, com’è strutturata, non sarebbe in grado di sostenere il peso concessorio di migliaia di chilometri di autostrade. Oltretutto, questo governo manderà nel panico il nostro sistema bancario, con conseguenze incalcolabili sui risparmiatori, visto che gli istituti di credito hanno dato finanziamenti a tutti concessionari con, a garanzia, le concessioni, garanzia questa che da oggi è autentica carta straccia".

"Questo governo dimostra una volta di più di essere totalmente incapace di affrontare le questioni alla radice, non ha ancora avviato un tavolo con i concessionari ed è totalmente privo di una rotta. Elezioni subito: dell’incapacità di un governo illegittimo, che non ha una visione di Paese, non devono pagarne le spese, anche in termini di sicurezza stradale, gli italiani” conclude il deputato della Lega e responsabile nazionale Trasporti Edoardo Rixi.