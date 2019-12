Tetto pericolante, a Finalborgo chiusa la strettoia di via Brunenghi

Resterà chiusa almeno fino a domani mattina la strettoia nel tratto terminale di via Brunenghi a Finalborgo, tra l'incrocio con via Manzoni e quello con via Cavassola.

A predisporre la chiusura sono stati gli uomini dei Vigili del Fuoco, dopo che nel pomeriggio di oggi è stato segnalato un potenziale pericolo proveniente dal tetto dell'edificio che ospita l'asilo. Una situazione già sotto osservazione da parte dell'amministrazione comunale, la quale nella mattinata di domani ha previsto insieme ai tecnici ed ai pompieri un sopralluogo per valutare meglio la questione.

Un primario intervento era già previsto per la giornata di lunedì, in attesa dei lavori di sistemazione definitiva dell'intero tetto, in programma con l'ausilio della Regione nei prossimi mesi: "Cercheremo di risolvere la questione più imminente nella giornata di domani - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi - per ripristinare il prima possibile la normale viabilità. Nel mentre porteremo in loco un impianto semaforico provvisorio per la notte per regolare la viabilità alternativa".