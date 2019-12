"I sogni dei bambini": una tavola rotonda a Pietra Ligure

Il Comune di Pietra Ligure, Assessorato alla Cultura, l'Associazione Pietra Filosofale e la Biblioteca civica "Silvio Accame" organizzano per il giorno 3 gennaio 2020, alle ore 17, presso il Salone del Consiglio comunale di Pietra Ligure "A.Rembado", la tavola rotonda "i sogni dei bambini", dialoghi per la diffusione della cultura del sogno nella famiglia e nella scuola, per favorire il benessere e la consapevolezza.

Saranno relatori Elvezia Benini, Cecilia Malombra, Franco Verdona, Roberta Madruzza, Manuela Iona, Gianfranco Pallanca. Modera Rita Di Somma, direttrice Biblioteca civica.

Nell'occasione sarà presentato il libro "I sogni dei bambini: tracce archetipiche nelle immagini della notte" di Elvezia Benini e Cecilia Malombra, edito da Franco Angeli.

Ingresso libero: la cittadinanza è invitata.