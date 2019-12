Ancora non sono note le cause che hanno portato un'autovettura a prendere fuoco in via San Bartolomeo del Bosco a Savona.

Sul posto è intervenuta una squadra della Centrale Operativa dei Vigili del fuoco di Savona. A un primo rilevamento si tenderebbe a escludere l'ipotesi dolosa: un semplice corto circuito tra le cause più probabili.

Fortunatamente non si registrano persone ferite, ustionate o intossicate.