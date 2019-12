Albenga perde una delle sue botteghe storiche: dopo 50 anni, da domani addio alla "barberia Filippo"

Sono passati esattamente cinquant'anni da quando, l'1 gennaio del 1970, Filippo Alessi è sbarcato dalla Sicilia ad Albenga con la sua bottega da barbiere. Dieci lustri precisi di attività che da domani saranno solo un ricordo per gli abitanti di vai Fratelli Viziano per i quali la sua vetrina era un punto di riferimento.

Oggi sarà infatti l'ultimo giorno di attività per Filippo e la sua barberia. Sotto le sue mani sono passate intere generazioni di albenganesi e non solo, dalla costa all'entroterra, dai più giovani seduti sul suo seggiolino a cavallino fino ai più adulti, per un taglio di capelli o per una rasatina alla barba.

Un barbiere "popolare" lo definisce qualcuno per la disponibilità ad ogni ora del giorno e della notte, anche ad aspettare clienti che al rientro per qualche giorno dall'estero non potevano mancare un appuntamento nel suo negozio, lui che nella sua lunga attività è stato conosciuto anche come "barbiere dei vip". Tanti quelli seduti sulle sue poltrone: musicisti, uomini dello spettacolo e dello sport, alcuni nelle foto che lui mostra fieramente appese alle pareti. Giacomo Agostini, Gino Paoli, Alberto Lupo, Domenico Modugno, Marino Barreto Jr., Fabrizio De André, Gino Bartali, Peppino di Capri, Gegè di Giacomo sono solo alcuni dei nomi che Filippo ci ricorda.

Ha resistito a due attentati incendiari, il primo nel dicembre del 1998 ed il secondo nel febbraio del 2000, e ad un'alluvione, quando il Centa esondò nel novembre del 1994 colpendo tutto il centro cittadino, ma il 2020 ha portato una novità troppo scomoda per Filippo e per tanti commercianti di una certa età: quella dei nuovi metodi di fatturazione elettronica. Un ostacolo che alcune attività in questo anno che verrà hanno scelto di non affrontare preferendo chiudere i battenti delle proprie attività.

Ora per il "barbiere dei vip" è arrivato il momento della meritata pensione, mentre il centro albenganese perde una delle sue attività storiche, di quelle che ancora fino ad oggi, entrandovi, raccontava quell'Italia delle botteghe che poco alla volta sta scomparendo.