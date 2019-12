Pietra Ligure, ultimo giorno con sorpresa per Gino e Piero: da barbieri a titolari di sexy shop grazie alla burla di Pulp in Valmaremola (FOTO)

Ultimo giorno all'insegna di una simpatica sorpresa per Gino e Piero, storici barbieri di piazza San Nicolò a Pietra Ligure, che dopo oltre quarant'anni di attività dal 2020 saranno in pensione.

Questa mattina, al momento dell'apertura del negozio per l'ultima volta, i due titolari hanno scoperto una nuova destinazione d'uso per la loro attività: da "Gino e Piero" a "Luis e Pier, al 43 - sexy shop... dal pelo al pelo". Sulla porta d'ingresso, infatti, campeggiava una nuova insegna con un disegno raffigurante proprio i due parrucchieri pietresi intenti a presentare la loro prossima occupazione con tanto di ordinanza comunale ben in mostra.

Dopo qualche attimo smarrimento, è stata però scorta la firma della burla: si è trattato dell'ennesimo colpo di Pulp in Valmaremola, il gruppo goliardico non nuovo a episodi simili. E così, tra una risata e l'altra, Gino e Piero hanno iniziato il loro ultimo martedì di lavoro insieme: una presenza storica in piazza San Nicolò, non solo per i tagli e le pettinature, ma anche per le chiacchiere e il buon umore che da sempre ha contraddistinto le giornate tra le poltrone e le sforbiciate nel locale che si affaccia sulla piazza centrale di Pietra Ligure.