Finalborgo, domenica 5 gennaio “La befana non si vede!” al Teatro delle Udienze

Domenica 5 Gennaio alle ore 16.00, al Teatro delle Udienze di Finalborgo “La befana non si vede!” di Associazione Baba Jaga.

Ma se la Befana, all’improvviso, decidesse di cambiare la sua scopa? E se la sua vecchia scopa a quel punto sparisse nel nulla? La magica “vecchietta” dopo aver provato diversi tipi di scope più moderne ed efficienti, comprenderà che non può esserci scopa più perfetta della sua inseparabile amica fatta di saggina e legno vecchio.

Ma dove è finita? Un meticoloso identikit verrà realizzato dai bambini che creeranno tanti piccoli prototipi della vecchia scopa. Come andrà a finire? La befana riuscirà a consegnare i dolci nella notte tra il 5 e il 6 Gennaio? L’evento è un approfondimento dell’Itinerario Natale nel Mondo realizzato all’interno delle stanze dell’ex Tribunale di Finalborgo con il contributo del Comune di Finale Ligure.

La mostra sarà aperta per il pubblico che partecipa allo spettacolo. Lo spettacolo è per bambini dai 6 anni in su.

Per prenotazioni e informazioni www.teatrodelleudienze.org oppure 351 5699339. Prenotazione obbligatoria.