Il "Loanese d’Oro" a Lino Lardo, eccellenza del basket nazionale

Il Lions Club Loano Doria ha ideato il “Loanese d’Oro”, un riconoscimento con il quale, a partire da quest’anno, il Club intende premiare un loanese che si sia particolarmente distinto in campo sportivo, culturale, sociale o altro, diventando esempio e motivo di orgoglio per tutti noi.

Lunedi 20 gennaio, alle ore 18.00 nella Sala del Mosaico del Comune di Loano, il Lions Club consegnerà il primo “Loanese d’Oro” a Lino Lardo, eccellenza del basket nazionale sia come giocatore che come allenatore.

Lino Lardo infatti , dopo importanti successi nel ruolo di playmaker in squadre nazionali di serie A, nel 1996 lascia la carriera di giocatore per iniziare quella di allenatore. Dal 1997 ad oggi ha preparato e portato ad importanti risultati dieci squadre italiane di serie A ed una straniera, confermandosi come una delle migliori figure del basket nazionale. Premiato come miglior allenatore di serie A nel 2003, Lino Lardo si è dimostrato non solo un professionista di indiscusse capacità, ma anche una persona di grande sensibilità ed altruismo, doti con cui ha saputo costruire legami umani profondi per i quali in tanti lo apprezzano.

Il Lions Club Loano Doria ha voluto attribuire a Lino Lardo il “Loanese d’Oro” proprio riconoscendo in lui questa completezza di qualità professionali e personali, in una attribuzione di stima che possa anche essere un incitamento a tanti giovani a vedere in lui un riferimento.

In contemporanea verrà inaugurata la mostra fotografica “Loanesi a canestro”, un omaggio del Club al basket loanese ed ai suoi protagonisti. La mostra, per la quale ringraziamo il Comune di Loano per il patrocinio e coloro che ci hanno gentilmente fornito le foto, sarà visitabile fino al 5 febbraio, durante l’orario di apertura degli uffici comunali.

Siete tutti invitati a partecipare ed unirvi a noi nel ringraziare un loanese speciale.

Dopo la premiazione, amici e compagni di squadra di Lino Lardo potranno festeggiarlo durante la cena organizzata dal Lions Club Loano Doria, presso Loano 2 Village, alle ore 20.30. E’ necessaria la prenotazione all’indirizzo mail ariannaloanodoria@gmail.com entro giovedì 16 gennaio. Costo della cena € 40,00.