Brexit. Il deputato varazzino Battelli: "Addio Erasmus triste, Ue cresce con scambi non chiusure"

"Ebbene sì la Camera dei Comuni del Regno Unito ha ufficialmente detto addio anche all'Erasmus+, quella piattaforma che include anche il programma europeo di scambio degli studenti tanto apprezzato da generazioni di studenti europei".

A scriverlo, sui suoi canali social, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il varazzino Sergio Battelli.

Prosegue poi: "La Brexit ormai è nei fatti e non sta a me dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ho sempre detto che la volontà popolare andava rispettatata. Ciò non toglie che oggi è davvero un giorno molto triste perché, se il progetto europeo in questi anni è cresciuto, se l'Unione, soprattutto tra le giovani generazioni, si è fatta concreta, lo si deve anche a iniziative come l'Erasmus".

"Ogni perdita impone una riflessione e una ristrutturazione, credo quindi che l'Ue debba necessariamente ripensare il percorso educativo per le nuove generazioni. Solo lo scambio e l'integrazione faranno il cittadino europeo di domani, non certo le chiusure e gli arroccamenti" conclude il deputato del Movimento 5 Stelle.