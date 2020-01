Occhio alla truffa telefonica ad Alassio: torna quella del finto avvocato

"Suo figlio ha avuto un incidente stradale. Dobbiamo venire a casa vostra perché abbiamo bisogno di alcune informazioni".

Attenzione alla truffa telefonica del finto avvocato. La segnalazione arriva da Alassio dove alcune persone sarebbero state contattate nei giorni scorsi.

"Il fantomatico legale è in fase di identificazione. Vuole mettere in atto truffe e altro - commenta in una nota il comandante della compagnia carabinieri di Alassio, il maggiore Massimo Ferrari - L'appello alla cittadinanza è sempre il solito: non date né soldi, né appuntamenti. Non fate entrare nessuno in casa. Al minino sospetto, non esitate a contattare il 112. L'Arma dei carabinieri è a disposizione in modo incondizionato".