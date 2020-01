Sostegno alla piccola impresa: dalla Regione un bando per 270 mila euro

Grandi centri commerciali, commercio online e, ultima arrivata in ordine di tempo, l'obbligo della fatturazione elettronica. Queste sono le principali cause che rendono sempre più difficile per i piccoli commercianti dei Comuni delle zone periferiche, specialmente dell'entroterra, di andare avanti.

Ed è in questo quadro che la Regione Liguria ha emesso, per l'anno 2020, un bando dall'entità di 270 mila euro di contributi a fondo perduto per la creazione di piccole imprese commerciali nei Comuni non costieri. Un'agevolazione pari al 40 percento dell'investimento, per una cifra compresa tra i 5 ed i 20 mila euro per l'acquisto di arredi ed attrezzature, interventi edilizi e acquisto di scorte.

Le domande possono essere presentate dal 18 febbraio al 18 marzo tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo filse.filse@pec.it. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della Regione.