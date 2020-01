Albenga, concerto "In viaggio verso est" del quintetto Mistralia Ensemble

Oggi, Venerdì 17 Gennaio, alle ore 21 presso l'Auditorium San Carlo di Albenga, è in programma il concerto benefico "In viaggio verso est" eseguito dal quintetto Mistralia Ensemble.

Il gruppo dei Mistralia Ensamble è composto da: Michele Menardi Noguera flauto, Luca Sciri clarinetto, Roberto Rebufello sassofono, Leonardo Ferretti pianoforte, Giovanni Piccardo basso tuba e percussioni.

Assecondando la direzione da cui soffia il vento Mistral (Maestrale), il quintetto propone un viaggio musicale a tappe che dalle isole Britanniche conduce verso Oriente, in cui l'ascoltatore può "vedere ciò che sente".

Un viaggio che passa dalla tradizione celtica, ai canti della resistenza, dalla cultura occitana a Goran Bregovich, dalla tradizione mediorentale fino alla musica Klezmer.

L'intento è di trasmettere, attraverso i repertori di matrice folkloristica provenienti dalle diverse tradizioni, un messaggio di tolleranza e condivisione culturale fra i popoli, la musica è un importante veicolo che permette di unirem superando tutte le differenze di genere, razza, religione e idee.

Il concerto che gode del Patrocinio del Comune di Albenga è organizzato dalle volontarie ANT Italia Onlus della Delegazione ingauna per raccogliere fondi per le visite di prevenzione oncologica che sono in programma per il 2020. Ingresso ad offerta.

Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell'oncologo Franco Pannuti, Fondazione ANT Italia ONLUS fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. In base alle risorse reperite sul territorio, ANT offre inoltre progetti di prevenzione oncologica gratuiti. Il credo di ANT è sintetizzato dal termine "Eubiosia" (dal greco, eu/bene-bios/vita, "la buona vita - vita in dignità") intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, in ogni fase della malattia.

Fondazione ANT è la più ampia realtà non profit in Italia per l'assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Dal 1985 a oggi ANT ha assistito oltre 130.000 malati, in modo completamente gratuito, con équipe multi-disciplinari presenti in 31 province in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria).

Prevenzione oncologica ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie.

Dall'avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente più di 196.000 pazienti in 88 province italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e sull'Ambulatorio Mobile - BUS della Prevenzione. Il mezzo, dotato di strumentazione diagnostica all'avanguardia (mammografo digitale, ecografo e videodermatoscopio) consente di realizzare visite su tutto il territorio nazionale.

ANT opera in Italia attraverso 113 delegazioni e 63 "da Cuore a Cuore - Charity Point" (luoghi rivolti alla raccolta fondi, ma anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni), dove la presenza di volontari è molto attiva. Il filo conduttore è la solidarietà, l'aiuto spontaneo, sia per chi dona merce, sia per chi sostiene Fondazione ANT economicamente.

Alle delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria all'assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione.

Per ulteriori informazioni oltre a recarsi in sede Via Roma 46, si può telefonare al numero 0182556060, visitare la pagina Facebook ANT in Liguria oppure il sito WWW.ANT.IT.