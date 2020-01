Il Leo Club Valbormida traccia il bilancio 2019: "Anno positivo. Auspichiamo un 2020 altrettanto ricco di soddisfazioni"

Nella giornata di sabato (18 gennaio), il Leo Club Valbormida ha ricevuto la visita del direttivo del Distretto Leo 108 Ia3. E' stata l'occasione per fare il punto della situazione in merito allo stato di salute del club. Con una particolare attenzione sui service da attuare nell'anno nuovo e su quelli svolti con successo nel corso del 2019.

"E' stato un anno molto intenso - spiega presidente (in carica dal 1° luglio) del Leo Club Valbormida Filippo Robaldo - Sono molto orgoglioso di quanto fatto dai miei soci. Cairo Medievale, l'iniziativa da dove attingiamo maggiori fondi per finanziare le nostre iniziative, si è rivelato il solito successo. Speriamo che nella prossima edizione, il banchetto possa andare ancora meglio".

"Un altro aspetto che mi rende particolarmente felice è stato l'ingresso di tre nuovi soci: Simone Paccini, Samuele Rizzo e Marianna Russo. Li voglio ringraziare con tutto il cuore per aver dato la loro disponibilità ad affrontare questa avventura assieme a noi".

"Siamo un gruppo molto giovane e parecchio unito. Il nostro obiettivo è sempre il medesimo. Aiutare associazioni e persone del nostro territorio. Sono orgoglioso di quanto fatto. L'iniziativa più importante è stata la campagna di sensibilizzazione sociale riguardante i parcheggi per le persone disabili "Vuoi il mio posto? Prendi anche il mio handicap". Speriamo possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per mettere in campo semplici e quotidiani comportamenti civici".