Albissola Marina: dal 25 gennaio la mostra "Memorie", tele e disegni del Maestro Angelo Ruga dal ciclo "Le bimbe di Terezin"

In occasione della Giornata della Memoria 2020, l'Associazione Culturale Angelo Ruga presenta alla “Lavanderia” di Via Stefano Grosso n° 49, sua sede in Albissola Marina, una mostra dal titolo: "Memorie", tele e disegni del Maestro Angelo Ruga dal ciclo “Le bimbe di Terezin”.

Il Maestro Angelo Ruga, del quale quest'anno ricorre il 90° Anniversario della nascita, profondamente colpito dalla narrazione del dramma dei bimbi ebrei strappati alle loro famiglie e rinchiusi nel campo di concentramento della città cecoslovacca di Terezin, dall'inizio del 1963 e in momenti diversi, per tutta la vita, produsse un'ampia gamma di opere dedicate a quelle tragiche vicende.

Questo suo ciclo di opere ha girato per le diverse e più prestigiose sedi espositive istituzionali. In una sua presentazione del 1977, il Maestro scriveva: “...presento una nuova parentesi pittorica dedicata ai bimbi di Terezin in quel girotondo finale che la ferocia nazista ha proposto al genere umano. A loro che in una nube di compatta cenere viaggiano per sempre in orbita con i satelliti spediti dall'intelligenza umana ho dedicato questi dipinti, affinché la voce rimbalzi sulla crosta terreste e ricordi agli uomini la loro stessa vigliaccheria…”