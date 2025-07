Albisola, stretta del Comune per i cani nel parco dei Conradi: scatta il divieto d'accesso

Stretta per la presenza dei cani nel parco dei Conradi ad Albisola Superiore. Il Comune ha infatti posizionato i cartelli di divieto d'accesso.

"Al termine di un lungo periodo che ha visto l'Amministrazione Comunale impegnata a far convivere, presso il Parco più grande e centrale della città, le famiglie con bambini con i cani ed i loro padroni la nostra Amministrazione ha dovuto prendere una decisione molto netta: d'ora in avanti il Parco dei Conradi, nel suo insieme e quindi non soltanto la porzione più a sud, è identificata come parco giochi per bambini e ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana è fatto divieto assoluto di accesso ai cani. Per questa ragione abbiamo provveduto a posizionare un cartello che indica questo divieto presso tutti e quattro gli accessi al Parco - spiega l'assessore Calogero Massimo Sprio - La gestione non conforme e rispettosa dei luoghi e del prossimo da parte di un numero non trascurabile di proprietari di cani ha accentuato l'esigenza di applicare, per il momento solo in questo contesto, una norma già prevista e presente nel Regolamento Comunale. I cani potranno quindi continuare ad accedere ai parchi pubblici purché provvisti di guinzaglio ma non potranno in alcun modo fare ingresso al Parco dei Conradi".

"Amministrare una città significa cercare di avere una visione di insieme sia dei bisogni che delle criticità che emergono in un territorio. A volte per poter giungere a dare delle risposte a dei soggetti più fragili, come per esempio sono i bambini, occorre creare le condizioni. Nel corso dell'ultimo anno abbiamo dedicato molte energie al recupero di un decoro della città anche attraverso una politica che tenesse conto delle esigenze dei cani e dei loro proprietari. Con la collaborazione della Consigliera Comunale Sabrina Siri con delega al benessere degli animali abbiamo realizzato una nuova area canina e ci siamo avvalsi di esperti per realizzare incontri formativi-informativi gratuiti rivolti ai proprietari dei cani - prosegue Sprio - Determinati cambiamenti, spesso chiesti con forza dai cittadini, debbono seguire dei processi che richiedono tempo, ma è un tempo utilizzato per raggiungere un risultato che alla fine è condiviso se non da tutti dai più. Ora è arrivato il momento di dedicare attenzioni ai bambini, specie quelli più piccini, e alle famiglie. Il Parco dei Conradi, che fu oggetto di una importante riqualificazione, oggi richiede altri interventi di manutenzione che effettueremo non appena sarà possibile; nel frattempo interrompiamo questa commistione dei diversi utilizzi che si è dimostrata fallimentare. I bambini hanno il diritto di avere uno spazio a loro interamente dedicato dove giocare in sicurezza ed in un contesto decoroso e privo di problematiche igieniche".

"Pertanto, trascorso qualche giorno in cui le forze dell'ordine effettueranno degli interventi preventivi ed informativi la presenza dei cani in quel contesto, anche se provvisti di guinzaglio, sarà sanzionata. Il controllo verrà effettuato anche da remoto attraverso le 6 telecamere che nel frattempo sono state installate all'interno di quell'area - conclude l'assessore albisolese - La decisione di introdurre questo cambiamento è di tutta l'Amministrazione Comunale in quanto è stata assunta nel corso di un incontro fra il Sindaco Maurizio Garbarini e la sua Maggioranza Consiliare".