Incidente stradale nella tarda mattinata odierna a Savona. L'episodio si è verificato in corso Giuseppe Mazzini. Secondo quanto riferito, il sinistro pare aver coinvolto due veicoli: una Smart e un pullman.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso. Per fortuna, secondo le prime informazioni, non si è registrato alcun ferito.

La viabilità ha subito qualche disagio. Ancora in via di accertamento la dinamica dell'incidente.