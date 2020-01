Coronavirus Cina, donna ricoverata al San Martino: primo caso sospetto in Liguria

Primo caso sospetto di Coronavirus in Liguria. Una donna di 40 anni circa è stata ricoverata (dopo i sospetti del suo medico curante) con febbre alta presso il reparto infettivi del San Martino di Genova.

Secondo quanto riferito, la donna che risiede nell'entroterra di Chiavari, sarebbe rientrata da poco da un viaggio in Cina. Più precisamente dalla zona di Wuhan, epicentro dell'epidemia.

Nella giornata odierna verranno svolti gli accertamenti del caso. La 40enne non sarebbe comunque in pericolo di vita.