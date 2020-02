Finale: in arrivo 4,5 milioni per l'arenile. Frascherelli e Guzzi esultano: "Ora concretizziamo tale opportunità"

In seguito alla mareggiata del dicembre 2019 l’amministrazione era subito corsa ai ripari con un intervento in somma urgenza per la costruzione di un opera di difesa provvisoria, per evitare ulteriore erosione alle fondamenta dell abitato (120 mila euro di risorse comunali) oltre alla ricostruzione della condotta fognaria (cantiere in corso) e agli interventi dei privati su loro proprietà.

"Personalmente mi sento di ringraziare la giunta regionale, oltre a complimentarmi per il lavoro svolto, per la sensibilità e la vicinanza dimostrate negli ultimi periodi - ha aggiunto ai nostri microfoni il primo cittadino -. Credo che questo si possa definire un intervento concreto a difesa del territorio, non solo finalese ma per tutta la Liguria. La cifra stanziata, prevista dal primo governo Conte, è veramente importante". Sono in molti così oggi a tirare un sospiro di sollievo.