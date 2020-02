Ispezione delle galleria: da lunedì 3 febbraio sulla A10 chiusure notturne

Sulla A10 Genova-Savona, nell'ambito del piano di interventi di ispezione delle gallerie, programmati nel mese di gennaio, in orario notturno, a ridotta circolazione dei veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:



sarà chiusa l'uscita della stazione di Arenzano, per chi proviene da Savona, dalle 20:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 febbraio.

In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita dell stazione di Varazze;



sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra' e Genova Aeroporto, verso Genova, nelle due notti consecutive di mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio, con orario 21:30-5:30.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova Pra', si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A7 Serravalle-Genova, alla barriera autostradale di Genova ovest;



sarà chiuso il tratto co preso tra Varazze e Celle Ligure,verso Savona, dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 febbraio.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Varazze, si potrà percorrere la viabilità ordinaria, con rientro alla stazione autostradale di Celle Ligure;



sarà chiuso il tratto compreso tra Arenzano e Varazze, verso Savona, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 febbraio, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Piani d'Invrea nord", situata all'interno del tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, si potrà percorrere la viabilità ordinaria, con rientro alla stazione autostradale di Varazze;



sarà chiuso il tratto compreso tra Arenzano e Genova Pra' verso Genova, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di 8 febbraio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, si potrà percorrere la viabilità ordinaria, con rientro alla stazione autostradale di Genova Pra'. Chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce potrà regolarmente accedere alla A10 Genova-Savona.